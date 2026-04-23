Affitti brevi solo nel 30% dei condomini | l’idea di Napoli affascina Padova

Da padovaoggi.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto di regolamentazione degli affitti brevi sta attirando l'attenzione di vari comuni italiani. In particolare, Napoli sta valutando una strategia che prevede una doppia azione: modifiche alle destinazioni d’uso degli immobili e l’imposizione di requisiti di residenzialità in zone centrali riconosciute dall’UNESCO. La proposta mira a limitare le locazioni turistiche e a favorire la residenzialità, coinvolgendo solo una parte degli edifici nel quartiere storico.

Il comune di Napoli sta pensando a «una manovra a doppia mandata»: una nuova destinazione d'uso e l'introduzione di una soglia di residenzialità in alcuni quartieri del centro storico, in particolare quelli rientranti nel perimetro Unesco dove, in ogni edificio, sarà necessario che almeno il 70%.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Affitti brevi 2026: la guida tra nuove regole, fiscalità e redditività; Affitti brevi solo nel 30% dei condomini: l’idea di Napoli affascina Padova; Locazioni brevi: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 soglia 2 appartamenti e presunzione di imprenditorialità oltre limite; Idea affitti brevi solo al 30% della superficie. Bertin: Sì, ma solo per il centro storico.

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