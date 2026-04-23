Affitti brevi solo nel 30% dei condomini | l’idea di Napoli affascina Padova

Un progetto di regolamentazione degli affitti brevi sta attirando l'attenzione di vari comuni italiani. In particolare, Napoli sta valutando una strategia che prevede una doppia azione: modifiche alle destinazioni d’uso degli immobili e l’imposizione di requisiti di residenzialità in zone centrali riconosciute dall’UNESCO. La proposta mira a limitare le locazioni turistiche e a favorire la residenzialità, coinvolgendo solo una parte degli edifici nel quartiere storico.

Il comune di Napoli sta pensando a «una manovra a doppia mandata»: una nuova destinazione d'uso e l'introduzione di una soglia di residenzialità in alcuni quartieri del centro storico, in particolare quelli rientranti nel perimetro Unesco dove, in ogni edificio, sarà necessario che almeno il 70%.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Affitti brevi Napoli, l’analisi di DittoNapoli si trova davanti a un bivio delicato: continuare a cavalcare l’onda della crescita turistica oppure fermarsi a riflettere su come governare il... Leggi anche: Sono una host pentita! Vi racconto le mie disavventure nel mondo dei balocchi degli affitti brevi Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Affitti brevi 2026: la guida tra nuove regole, fiscalità e redditività; Affitti brevi solo nel 30% dei condomini: l’idea di Napoli affascina Padova; Locazioni brevi: aggiornata la Guida dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2026 soglia 2 appartamenti e presunzione di imprenditorialità oltre limite; Idea affitti brevi solo al 30% della superficie. Bertin: Sì, ma solo per il centro storico. CIN affitti brevi in dichiarazione 2026: come indicarloNel Modello 730/2026 per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, ... fiscoetasse.com Affitti brevi: Le limitazioni non risolvono il problema abitativoAffitti brevi: Le limitazioni non risolvono il problema abitativo ... msn.com «Emergenza casa e nuove povertà, affitti brevi vanno limitati»: Spera al Parlamento. Guarda l'intervista completa qui - facebook.com facebook Affitti brevi: a Venezia ne parlano associazioni e ricercatori da tutta Italia. La città lagunare è una delle tappe di avvicinamento al "Social Forum dell’Abitare", che si terrà a Roma dal 4 al 6 giugno. x.com