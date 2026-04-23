Un'infermiera ha deciso di rinunciare a 75.000 euro vinti a Affari Tuoi, scegliendo invece di ricevere 26.000 euro. La coppia proveniente dall'Umbria ha spiegato di voler utilizzare quella somma per finanziare un progetto di convivenza. La donna ha spiegato che la scelta è stata motivata dal desiderio di realizzare un obiettivo personale piuttosto che ricevere l'intera vincita.

? Cosa sapere L'infermiera Benedetta rinuncia a 75.000 euro ad Affari Tuoi accettando 26.000 euro.. La coppia umbra utilizza la vincita per finanziare un progetto di convivenza.. Benedetta, un’infermiera di Terni, ha rinunciato a una vincita potenziale di 75.000 euro durante la puntata di Affari Tuoi condotta da Herbert Ballerina, mentre Stefano De Martino ha trasformato la tensione dello studio in una gag rubando la giacca di Amadeus. La serata televisiva si è conclusa con un mix di delusione per i concorrenti e leggerezza scenica, dopo che il percorso di una coppia umbra ha messo alla prova la fortuna e la capacità di gestire le offerte del Dottore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: l’infermiera rinuncia a 75.000 euro per un sogno

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