Affari tuoi Benedetta è un'infermiera | Faccio tanti sacrifici accetta l'offerta ma perde 75mila euro

Nella puntata di questa sera di Affari tuoi, Benedetta, un'infermiera originaria dell'Umbria, ha partecipato al gioco insieme al suo fidanzato Riccardo. Durante la trasmissione, ha deciso di accettare un'offerta, ma alla fine ha perso 75.000 euro. Benedetta ha dichiarato di fare molti sacrifici nel suo lavoro quotidiano.

La puntata di Affari tuoi di stasera. Ha giocato Benedetta dall'Umbria accompagnata dal fidanzato Riccardo. Il Dottore è stato abilissimo a farla cadere nella sua trappola.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Nicolò ad Affari Tuoi accetta l’offerta troppo presto: “Conosco il sacrificio”, ma aveva 300mila euroNicolò Florio dalla Puglia ad Affari Tuoi fa una partita quasi perfetta: con le sue mani pesca il pacco da 300mila euro, ma preferisce non rischiare... Ad Affari Tuoi Rossella non corre il rischio e accetta l’offerta del Dottore: perde così i 200mila euroAd Affari Tuoi Rossella dalla Campania gioca solo dopo quattro puntate e affronta una partita densa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I torinesi Sara e Daniele vincono ad Affari Tuoi: evitata la coperta anti-lite di Herbert Ballerina; Affari tuoi in soccorso di Ballando con le stelle; Divorzio all’americana. Affari tuoi, Benedetta è un’infermiera: Faccio tanti sacrifici, accetta l’offerta ma perde 75mila euroLa puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 22 aprile. Ha giocato Benedetta dall'Umbria. Ha pescato il pacco numero 15, che nel corso della partita ha cambiato due volte. Nel programma di Stefano ... fanpage.it Affari Tuoi stasera hanno vinto? Benedetta dell’Umbria alla fine con 100mila e…Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 22 aprile 2026? Centottantunesima puntata di questa edizione, nonché centunesima dell’anno che vede come padrone di casa Stefano De Martino. Vuoi ... televisionando.it Antonella Clerici a De Martino: “Attento a non risultare ripetitivo” Stefano De Martino è senza dubbio uno dei volti più amati della Rai, protagonista di una stagione televisiva di grande successo con programmi come Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Il su - facebook.com facebook