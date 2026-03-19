Ora è ufficiale: agli spettatori sarà offerto il match tra FTR e la coppia composta da Cope e Christian Cage nel prossimo pay-per-view Dynasty. I fan attendevano questa sfida da diversi mesi. Dopo il ritorno di Adam Copeland a Revolution, i due hanno lasciato intendere, con gesti, di voler affrontare di nuovo gli FTR per ottenere una rivincita.

I fan attendevano questo momento da molti mesi. A seguito del ritorno in quel di Revolution, Adam Copeland e Christian Cage hanno reso noto – seppur coi gesti – la volontà di prendersi una rivincita ai danni degli FTR. Non solo per l’attacco a Beth Phoenix ma anche per dare l’assalto alle cinture di coppia. Il miglior tag team di ogni generazione. Copeland e Christian sono intervenuti sul ring in seguito al successo degli Young Bucks e Jack Perry in un Trios match. Gli ex EVP’s della compagnia hanno spiegato in un promo di non volersi arrendere all’idea di non poter riconquistare le cinture di coppia. Dunque attenderanno il loro momento e poi torneranno a caccia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Ora è ufficiale, sarà FTR vs Cope/Christian al ppv Dynasty

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