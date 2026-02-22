AEW | I Rascalz battono gli FTR grazie ai Bucks i campioni si vendicano sulla famiglia Jackson

I Rascalz vincono contro gli FTR in un match decisivo di AEW Collision grazie all’intervento dei Bucks, che hanno aiutato i loro alleati. Gli FTR, campioni di coppia, si vendicano successivamente sulla famiglia Jackson durante lo stesso evento. L'incontro ha attirato l'attenzione dei fan, che hanno assistito a un combattimento intenso e pieno di colpi di scena. La sfida per i titoli di coppia si avvicina, preparando il terreno a nuove dinamiche nello sport.

I Rascalz hanno sconfitto gli FTR in un Eliminator match nel main event di AEW Collision, guadagnandosi un futuro match per i titoli di coppia. Dopo la sconfitta, Dax Harwood e Cash Wheeler si sono scatenati sulla famiglia degli Young Bucks a bordo ring, colpendo il fratello Malachi Jackson con una Spike Piledriver I Rascalz sfidano gli FTR in un Eliminator match. La sfida è nata nel backstage di Collision, dove i Rascalz ( Dezmond Xavier e Zachary Wentz ) hanno affrontato a muso duro Dax Harwood e Cash Wheeler. Quando gli FTR hanno rifiutato di mettere in palio i titoli, i Rascalz hanno rilanciato proponendo un Eliminator match, e la sfida è stata accettata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

