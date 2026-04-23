Aeroporti in Tilt code fino a 3 ore Assoaeroporti scrive al Ministro

Le operazioni negli aeroporti italiani sono in forte difficoltà, con code che arrivano fino a tre ore. Dopo le preoccupazioni sul rifornimento di carburante, ora si sollevano problemi legati al sistema di registrazione dei passeggeri non europei. L’associazione degli aeroporti ha scritto una lettera al Ministro competente per segnalare le criticità e chiedere interventi immediati. La situazione sta causando disagi ai viaggiatori e alle compagnie aeree.

Non c’è tregua per il trasporto aereo. Dopo il rischio carburante, adesso sotto accusa c’è il nuovo sistema di registrazione dei passeggeri non europei. Servizio di Amelia Cartia TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Aeroporti in Tilt, code fino a 3 ore. Assoaeroporti scrive al Ministro Aeroporti in Tilt, code fino a 3 ore. Assoaeroporti scrive al Ministro Notizie correlate Aeroporti, scatta il sistema Ees: previste code anche di due ore ai controlliA partire dal 10 aprile, tutti i cittadini di Paesi che non fanno parte dell’Ue o dell’area Schengen, con alcune eccezioni, dovranno fornire al loro... Aeroporti, estate da incubo: con nuovo sistema Ue code di 4 ore per chi viene da fuori(Adnkronos) – Il nuovo sistema di ingresso e uscita di Schengen (Ees), introdotto per rendere le frontiere dell’Ue meno permeabili all’immigrazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perché le code lunghissime negli aeroporti potrebbero diventare la norma, anche a Milano; Aeroporti in tilt in tutta Europa: il nuovo sistema di ingresso in UE provoca code fino a 3 ore e cresce la richiesta di sospenderlo; Perché il nuovo sistema di controlli dei passaporti sta mandando in tilt gli aeroporti e come funziona; Nell’aeroporto di Milano Linate è caos con il nuovo sistema di controllo passaporti. L'Ees manda in tilt gli aeroporti: Code fino a 3 ore, va sospesoSotto accusa il nuovo sistema digitale per il controllo degli ingressi extra Ue. Appello delle associazioni del trasporto aereo al governo: Ripercussioni pesanti sulla gestione, serve flessibilità ... avvenire.it Perché le code lunghissime negli aeroporti potrebbero diventare la norma, anche a MilanoNei giorni scorsi circa 100 passeggeri diretti a Manchester con un volo Easyjet sono rimasti a terra, impossibilitati a superare i controlli in tempo utile per l'imbarco ... milanotoday.it Lettera al ministero dell’Interno di Assoaeroporti, Aeroporti 2030, Iata, Ibar e Aicalf: ripristino del timbro sul passaporto per evitare le code - facebook.com facebook Aeroporti, il ministro #Salvini a Prato: “Spazio alla crescita di Firenze e Pisa”. x.com