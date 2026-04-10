Dal 10 aprile entrerà in vigore il sistema Ees negli aeroporti, che richiederà ai passeggeri provenienti da Paesi non appartenenti all’UE o all’area Schengen di fornire impronte digitali e foto al momento dell’arrivo. La misura riguarda principalmente viaggiatori di alcune nazionalità, con alcune eccezioni. Sono previste code che in alcuni casi potranno durare anche due ore ai controlli di sicurezza e immigrazione.

A partire dal 10 aprile, tutti i cittadini di Paesi che non fanno parte dell’Ue o dell’area Schengen, con alcune eccezioni, dovranno fornire al loro arrivo in aeroporto impronte digitali e immagini facciali, oltre ai dati contenuti nel passaporto. Queste informazioni entreranno nel sistema europeo di entrata e uscita, l’ Ees. I dati verranno conservati per tre anni. Il sistema è attivo da ottobre, ma dal 10 aprile non sarà più possibile fare eccezioni alla sua applicazione nei momenti di picco di traffico. Per questa ragione si temono lunghe code, anche di due ore, ai controlli negli aeroporti. Cos’è il sistema Ees. Il sistema Ees è stato attivato il 12 ottobre 2025 e serve a tracciare meglio chi entra e chi esce dall’Unione europea e dall’area Schengen. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Aeroporti, scatta il sistema Ees: previste code anche di due ore ai controlli

Aeroporti, estate da incubo: con nuovo sistema Ue code di 4 ore per chi viene da fuori(Adnkronos) – Il nuovo sistema di ingresso e uscita di Schengen (Ees), introdotto per rendere le frontiere dell’Ue meno permeabili all’immigrazione...

Leggi anche: Voli, allarme operatori Ue su Ees: in estate rischi code da oltre 4 ore

Temi più discussi: Crisi dei carburanti, scatta il razionamento all'aeroporto Canova; Carburante contingentato in quattro aeroporti, scatta la pre-allerta sui voli; Aerei, scatta l’allarme carburante: restrizioni negli aeroporti italiani; Aeroporti senza carburante, voli cancellati e prezzi in aumento: scatta l’allarme scorte in Europa. Estate 2026 a rischio?.

Aeroporti, scatta il sistema Ees: previste code anche di due ore ai controlliI Paesi dell’area Schengen dovranno inserire i dati biometrici dei viaggiatori extra Ue nel sistema Ees: previste code agli aeroporti ... quifinanza.it

Controlli alle frontiere in area Schengen, debuttano i nuovi sistemiAGI - A partire da oggi, è operativo il sistema europeo di ingressi-uscite Ees, un controllo alle frontiere per i cittadini non Ue che viaggiano nell’area Schengen composta da 29 Paesi europei (tutti ... msn.com

L’allarme per la chiusura di Hormuz da parte dell’Iran in una lettera al commissario europeo per i trasporti Apostolos Tzitzikostas dall’Associazione professionale dei gestori aeroportuali europei ACI Europe che rappresenta oltre 360 aeroporti in 48 paesi del v - facebook.com facebook

Hormuz, da Ft allarme carburanti: aeroporti europei a rischio entro tre settimane se lo Stretto non riapre x.com