Aeroporti verso una cabina di regia regionale | Vogliamo rafforzare la competitività dell' Emilia Romagna

Le autorità regionali dell’Emilia Romagna annunciano una cabina di regia dedicata agli aeroporti. L’obiettivo è rendere più forte la competitività degli scali locali, collegando meglio infrastrutture e trasporti. La Regione punta a migliorare l’attrattività del territorio, in modo da sostenere il turismo, le imprese e i collegamenti con il resto d’Italia e d’Europa. La strategia si basa su un lavoro congiunto tra enti e operatori per integrare mobilità, produttività e sviluppo sostenibile.

