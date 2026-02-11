Aeroporti verso una cabina di regia regionale | Vogliamo rafforzare la competitività dell' Emilia Romagna
Le autorità regionali dell’Emilia Romagna annunciano una cabina di regia dedicata agli aeroporti. L’obiettivo è rendere più forte la competitività degli scali locali, collegando meglio infrastrutture e trasporti. La Regione punta a migliorare l’attrattività del territorio, in modo da sostenere il turismo, le imprese e i collegamenti con il resto d’Italia e d’Europa. La strategia si basa su un lavoro congiunto tra enti e operatori per integrare mobilità, produttività e sviluppo sostenibile.
Rafforzare l'attrattività dell'Emilia Romagna e il ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali e di intermodalità all'interno di una visione integrata della mobilità regionale, in connessione con il sistema produttivo, turistico e dei trasporti. È questo l'obiettivo del progetto di legge.
La sfida degli aeroporti, de Pascale strizza l'occhio a Forlì: "Bologna non può essere l'unico scalo dell'Emilia Romagna"
L’ecosistema dell’idrogeno in Emilia-Romagna: la quarta tappa di H2InComune mette in mostra il nuovo modello integrato regionale
L’Emilia-Romagna si distingue come protagonista nell’ecosistema dell’idrogeno, segnando un passo importante con la quarta tappa di H2InComune.
