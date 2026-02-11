Aeroporti verso una cabina di regia regionale | Vogliamo rafforzare la competitività dell' Emilia Romagna

Da forlitoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità regionali dell’Emilia Romagna annunciano una cabina di regia dedicata agli aeroporti. L’obiettivo è rendere più forte la competitività degli scali locali, collegando meglio infrastrutture e trasporti. La Regione punta a migliorare l’attrattività del territorio, in modo da sostenere il turismo, le imprese e i collegamenti con il resto d’Italia e d’Europa. La strategia si basa su un lavoro congiunto tra enti e operatori per integrare mobilità, produttività e sviluppo sostenibile.

Rafforzare l’attrattività dell’Emilia Romagna e il ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali e di intermodalità all’interno di una visione integrata della mobilità regionale, in connessione con il sistema produttivo, turistico e dei trasporti. È questo l’obiettivo del progetto di legge.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Aeroporti Regionali

La sfida degli aeroporti, de Pascale strizza l'occhio a Forlì: "Bologna non può essere l'unico scalo dell'Emilia Romagna"

L’ecosistema dell’idrogeno in Emilia-Romagna: la quarta tappa di H2InComune mette in mostra il nuovo modello integrato regionale

L’Emilia-Romagna si distingue come protagonista nell’ecosistema dell’idrogeno, segnando un passo importante con la quarta tappa di H2InComune.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Aeroporti Regionali

Argomenti discussi: Emergenza per fumo dalla cabina su un volo da Tessera con 168 passeggeri; Enac: 13 milioni di euro per l’aeroporto di Rieti con Regional Air Mobility; TAP AIR PORTUGAL A BIT MILANO 2026: NUOVE ROTTE, FLOTTA RINNOVATA E SERVIZI PREMIUM; Aeroitalia: tre nuove rotte da Firenze e Pisa verso Sardegna e Sicilia.

Una cabina elettrica al servizio dell’aeroportoPavullo, è in corso un importante intervento di potenziamento della rete di cui beneficeranno anche i vigili del fuoco e l’elisoccorso A Pavullo è in corso un importante intervento di potenziamento ... ilrestodelcarlino.it

Aeroporti di Puglia si apre al lungo raggio e porta in volo i pugliesi verso Maldive, Zanzibar e CaraibiDopo il successo di New York, dall’aeroporto Karol Wojtyla cinque nuove rotte esotiche invernali grazie alla collaborazione con Alpitour Aeroporti di Puglia annuncia nuove rotte di lungo raggio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.