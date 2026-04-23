Aerei e carburanti | Non sono previste grandi cancellazioni nelle prossime settimane

Il commissario europeo ai Trasporti ha annunciato che, almeno nelle prossime settimane, non sono previste cancellazioni di voli di larga portata. Questa dichiarazione è arrivata durante una conferenza stampa, in cui è stato anche ricordato che i livelli di carburante per gli aerei attualmente restano stabili. Nessun cambiamento significativo è stato segnalato rispetto alla pianificazione dei voli o alle forniture di carburante per il settore.

Il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas ha recentemente sottolineato, nel corso di una conferenza stampa, che "non sono previste “grandi cancellazioni voli nelle prossime settimane. Le linee o i voli cancellati non sono stati sottratti per mancanza di carburante per aerei ma a.🔗 Leggi su Parmatoday.it DA MAGGIO MANCHERÀ IL CARBURANTE PER AEREI: RYANAIR E LUFTHANSA A RISCHIO CANCELLAZIONI E AUMENTI Notizie correlate Voli, crisi carburante: Ue non prevede cancellazioni nelle prossime settimaneTzitzikostas, Commissario europeo ai Trasporti: "L'Europa è un luogo sicuro, i passeggeri aerei possono contare su solide garanzie" “Le compagnie... Carburanti: prezzi ancora in risalita nelle prossime settimane, ma sulla benzina non c’è emergenza. Il vero rischio sarà il diesel(Adnkronos) – Dopo una fase di relativa stabilizzazione, i prezzi di benzina e gasolio hanno ripreso a salire in Italia, spinti soprattutto... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Unione europea: Mercato carburanti aerei tirato, ma non sono previste cancellazioni voli; Ma gli aerei andranno sempre a cherosene?; Voli, compagnie aeree a rischio per il caro carburante: quali sono; Commissione: no allarme carburante. Smentito allarme AIE. L’Ue prova a rassicurare: Al momento non c’è carenza di carburante per aerei. Ma avverte: Senza riapertura di Hormuz conseguenze catastroficheL'UE rassicura sui rifornimenti di jet fuel ma avverte: la crisi in Medio Oriente potrebbe avere effetti devastanti anche sui trasporti aerei ... ilfattoquotidiano.it Carburante alle stelle, aerei a rischio. L’allarme dell'Ue: possibile carenza di jet fuel. Quali sono le compagnie a rischioLa guerra resta lontana dalle nostre città, ma entra dritta nei serbatoi degli aerei. E da lì, nei conti delle compagnie e nelle tasche ... notizie.tiscali.it Ryanair mantiene la rotta e non si scompone di fronte alla guerra in Iran. A parlare è l'amministratore delegato di Ryanair Michael O' Leary che sottolinea come la compagnia aerea irlandese sia «protetta dall'aumento dei costi del carburante per aerei», ma le - facebook.com facebook Leggi l'articolo: ilsole24ore.com/art/o-leary-ry… #trasporto #aerei #IlSole24Ore x.com