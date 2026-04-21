Voli crisi carburante | Ue non prevede cancellazioni nelle prossime settimane
In seguito alla crisi del carburante, l'Unione Europea ha comunicato che non sono previste cancellazioni di voli nelle prossime settimane. Il commissario europeo ai Trasporti ha affermato che i passeggeri aerei possono contare su garanzie solide, sottolineando che l'Europa resta un luogo sicuro per i viaggi aerei. La situazione resta monitorata, ma al momento non ci sono annunci di modifiche al servizio.
Tzitzikostas, Commissario europeo ai Trasporti: "L'Europa è un luogo sicuro, i passeggeri aerei possono contare su solide garanzie" “Le compagnie aeree non hannocancellato i volia causa dellamancanza dicarburanteper jet, ma per l’aumento vertiginoso dei prezzidel carburante stesso“, ha dichiarato il commissario UE ai Trasporti,Apostolos Tzitzikóstas. Ha inoltre sottolineato che tali cancellazioni non sono legate a presunte carenze di carburante e che, al momento,non ci sono prove di cancellazioni su larga scalapreviste nelle prossime settimane. Queste dichiarazioni sono state rilasciate altermine di una videocall tra i ministri dei Trasporti dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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