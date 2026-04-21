In seguito alla crisi del carburante, l'Unione Europea ha comunicato che non sono previste cancellazioni di voli nelle prossime settimane. Il commissario europeo ai Trasporti ha affermato che i passeggeri aerei possono contare su garanzie solide, sottolineando che l'Europa resta un luogo sicuro per i viaggi aerei. La situazione resta monitorata, ma al momento non ci sono annunci di modifiche al servizio.

Tzitzikostas, Commissario europeo ai Trasporti: "L'Europa è un luogo sicuro, i passeggeri aerei possono contare su solide garanzie" “Le compagnie aeree non hannocancellato i volia causa dellamancanza dicarburanteper jet, ma per l’aumento vertiginoso dei prezzidel carburante stesso“, ha dichiarato il commissario UE ai Trasporti,Apostolos Tzitzikóstas. Ha inoltre sottolineato che tali cancellazioni non sono legate a presunte carenze di carburante e che, al momento,non ci sono prove di cancellazioni su larga scalapreviste nelle prossime settimane. Queste dichiarazioni sono state rilasciate altermine di una videocall tra i ministri dei Trasporti dell’Unione Europea.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Voli, crisi carburante: Ue non prevede cancellazioni nelle prossime settimane

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