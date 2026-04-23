Adunata Alpini infuria la polemica per le chiusure La giunta | Tre giorni di Coc come nelle emergenze

A Genova si prepara la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, prevista dall’8 al 10 maggio, ma la manifestazione ha suscitato molte polemiche riguardo alle chiusure e ai provvedimenti adottati. La giunta comunale ha riferito che per l’evento saranno attivati tre giorni di condizioni di emergenza, simili a quelle usate in situazioni di crisi. La discussione pubblica si è intensificata nel corso delle ultime settimane.

Non si placa la polemica relativa ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall'8 al 10 maggio.Chiusura scuole e parchi, mercati annullati: le protesteLe circa 400mila presenze stimate in città hanno spinto la giunta a disporre una serie di chiusure.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico e chiusureGenova si prepara alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni... Adunata Alpini, annullati due mercati rionali in città: la protesta di AnvaContinuano le proteste relative ai provvedimenti per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Adunata Alpini, infuria la polemica per le chiusure. La giunta: Tre giorni di Coc come nelle emergenze. Presentata a Genova la 97ª Adunata degli AlpiniQuesta mattina, a Palazzo San Giorgio, è stato presentato il calendario ufficiale della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio 2026. A venticinque anni dall’ulti ... ladigetto.it Biella e l'Adunata: l'impegno degli alpini della Taurinensei Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno ... lastampa.it