L'autopsia sul corpo di Valentina Sarto ha confermato che è stata uccisa con 19 coltellate dal marito Vincenzo Dongellini. I medici hanno esaminato il cadavere e rilevato le ferite multiple che hanno causato il decesso. La polizia ha arrestato l'uomo poco dopo il ritrovamento del corpo. Le indagini continuano per chiarire tutti i dettagli dell'episodio.

Sulla dinamica del femminicidio di Bergamo arrivano le prime conferme. Sulla scia delle prime indiscrezioni l’autopsia sul cadavere di Valentina Sarto dimostrerebbe che la donna, barista 42enne, sarebbe stata uccisa a coltellate. Diciannove, per l’esattezza, sarebbe il numero di fendenti inferti dal marito Vincenzo Dongellini. Come è morta Valentina Sarto Come riporta La Repubblica, ad essere letali sarebbero state solo due delle coltellate ricevute dalla donna. Il colpo alla regione cervicale, e quello alla carotide e alla giugulare, non avrebbero lasciato spazio a Valentina Sarto. Gli inquirenti fuori la casa dove è avvenuto il femminicidio A firmare l’autopsia il medico legale Luca Tajana, effettuata nella mattina del 20 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valentina Sarto, dall'autopsia la conferma che è stata uccisa con 19 coltellate dal marito Vincenzo Dongellini

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