Omicidio al Rione Libertà conferito l’incarico per l’autopsia | 60 giorni per la relazione
Mario Capobianco, 68enne di Benevento, è morto in modo sospetto, e le autorità hanno deciso di eseguire un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La procura ha affidato l’incarico a un medico legale, che avrà 60 giorni per redigere la relazione. La decisione arriva dopo aver raccolto le prime testimonianze e aver analizzato i rilievi sul corpo dell’uomo.
Si è aperta ufficialmente la fase degli accertamenti tecnici nell'inchiesta sulla morte di Mario Capobianco, il 68enne di Benevento deceduto nei giorni scorsi in circostanze al centro di un'indagine della Procura sannita. Nella giornata di ieri, dinanzi al pubblico ministero Carmine Pignatiello presso il Tribunale di Benevento, si è tenuta l'udienza per il conferimento dell'incarico autoptico. La Procura ha nominato quali consulenti tecnici il dottore Sica, in qualità di medico legale, e il neurologo Pezzella, che saranno chiamati a eseguire l'esame autoptico e a chiarire le cause del decesso.
