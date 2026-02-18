Mario Capobianco, 68enne di Benevento, è morto in modo sospetto, e le autorità hanno deciso di eseguire un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La procura ha affidato l’incarico a un medico legale, che avrà 60 giorni per redigere la relazione. La decisione arriva dopo aver raccolto le prime testimonianze e aver analizzato i rilievi sul corpo dell’uomo.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è aperta ufficialmente la fase degli accertamenti tecnici nell’inchiesta sulla morte di Mario Capobianco, il 68enne di Benevento deceduto nei giorni scorsi in circostanze al centro di un’indagine della Procura sannita. Nella giornata di ieri, dinanzi al pubblico ministero Carmine Pignatiello presso il Tribunale di Benevento, si è tenuta l’udienza per il conferimento dell’incarico autoptico. La Procura ha nominato quali consulenti tecnici il dottore Sica, in qualità di medico legale, e il neurologo Pezzella, che saranno chiamati a eseguire l’esame autoptico e a chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Omicidio al Rione Libertà, conferito l’incarico per l’autopsia: 60 giorni per la relazione

Morte di Veronica Pignata dopo il cesareo a Cittiglio: conferito l’incarico per l’autopsiaÈ stato conferito l’incarico per l’autopsia di Veronica Pignata, la donna di 32 anni deceduta all’ospedale di Cittiglio pochi giorni dopo un parto cesareo.

Leggi anche: Il gruppo consiliare del M5s chiede chiarimenti sull'incarico conferito all'ex vicesindaco La Greca

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.