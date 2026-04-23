Adrano nuova fase politica | accordo con la Lega e Cancelliere in Giunta dopo le dimissioni di Lo Giudice
A Adrano si apre una nuova fase politica dopo le dimissioni di un consigliere comunale. È stato firmato un accordo tra la coalizione guidata dal sindaco e il partito della Lega, che prevede anche l’ingresso di un nuovo assessore nella giunta comunale. La collaborazione tra le forze politiche mira a consolidare la maggioranza in vista delle prossime elezioni. La notizia rappresenta un cambiamento nella composizione dell’amministrazione locale.
Si apre un nuovo capitolo per la politica di Adrano. Ufficializzato l’accordo programmatico tra la coalizione guidata dal sindaco Fabio Mancuso e la Lega–Prima l’Italia, segnando un rafforzamento della maggioranza in vista delle elezioni del prossimo anno.Cuore dell’intesa è l’ingresso in Giunta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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