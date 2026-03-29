Il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati ha commentato la situazione attuale, sottolineando l’avvio di una fase diversa dopo il risultato negativo al referendum sulla riforma della giustizia. In un’intervista pubblicata su un quotidiano, ha annunciato l’intenzione di avviare un dialogo con le forze politiche per affrontare le questioni legate al sistema giudiziario.

Il neo presidente dell’Anm Giuseppe Tango, intervistato a La Repubblica ha parlato della nuova fase derivata dalla vittoria del No al recente referendum sulla riforma della giustizia. “Dobbiamo ricostruire quella strada, mi sembra l’unica per entrare in una nuova fase, dopo quanto è avvenuto. Da domani ci metteremo tutti al lavoro: in dialogo col Ministero certo, ma anche con l’avvocatura, con tutti gli attori della giurisdizione per proporre soluzioni che possano davvero migliorare il servizio”. “ L’Anm – aggiunge – è entrata nel dibattito pubblico per dare il suo contributo di carattere tecnico e per cercare di migliorare il sistema giustizia: sempre a beneficio dei cittadini – prosegue Tanto rispondendo a una domanda sul contributo offerto dall’Anm alla campagna referendaria per il No al referendum sulla separazione delle carriere-. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giuseppe Tango (Anm): “Ora nuova fase, dialogo con la politica”

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