Cambio lampo in giunta Mellone sceglie Libetta dopo le dimissioni di Giulia Puglia

Nella città di Nardò si è verificato un cambio rapido nella composizione della giunta comunale, meno di un giorno dopo le dimissioni dell’assessora, ritenuta vicina al sindaco. La decisione di lasciare l’incarico è stata comunicata dalla stessa assessora, che ha lasciato il ruolo di governo all’interno dell’esecutivo cittadino. In seguito alle dimissioni, il sindaco ha nominato un nuovo assessore, scegliendo un professionista già presente nella squadra.

NARDO’ – Avvicendamento lampo nella giunta comunale di Nardò a meno di 24 ore dalla decisione della ormai ex assessora, e fedelissima del sindaco Pippi Mellone, di lasciare l’incarico e dimettersi dal suo ruolo di governo all’interno dell’esecutivo cittadino. Già questa mattina il primo cittadino.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Cambio di assetto nella giunta comunale di Pertosa dopo le dimissioni del vice sindacoIl municipio di Pertosa ha subito una scossa politica nel cuore della serata di martedì 3 febbraio 2026, quando il vice sindaco Antonio Lamattina ha... “Serve un cambio”: la richiesta del Governo e 24 ore dopo le dimissioni di Gravina dalla FIGC. E ora?Giornata da ricordare il calcio italiano, quella di oggi: Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni da presidente della Federazione Italiana... Panoramica sull’argomento Cambio lampo in giunta, Mellone sceglie Libetta dopo le dimissioni di Giulia PugliaStamattina il primo cittadino di Nardò ha firmato il nuovo decreto di nomina per ristabilire gli equilibri dell’esecutivo. Alla neo assessora transitano le deleghe all’Ambiente, pubblica istruzione e ... lecceprima.it La giunta Mellone perde uno dei volti più rappresentativi: si dimette Giulia PugliaLa decisione di rimettere l’incarico di assessore sarebbe nata da quello che definisce un progressivo allontanamento tra la mia visione politica e amministrativa e quella che oggi caratterizza l’attu ... lecceprima.it