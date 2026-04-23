Durante un'intervista, il tennista ha dichiarato di aver acquisito maggiore autonomia nel suo percorso di allenamento, affermando di poter decidere quando fermarsi o continuare. Ha spiegato di sentirsi ora in grado di comunicare le proprie esigenze e di avere voce in capitolo sulle decisioni relative alla sua preparazione. Queste parole riflettono un cambiamento nel suo rapporto con il team e un aumento della sua autonomia nel processo di allenamento.

“Ora ho voce in capitolo, posso esprimere la mia opinione, prendere decisioni e comunicare di cosa ho bisogno. Adesso dico io quando devo fermarmi o quando è il momento di allenarmi”. Insomma, in poche parole Carlos Alcaraz si sente oggi più libero di prendere decisioni. Lo ha detto al podcast ufficiale dell’Atp di Madrid, torneo a cui lo spagnolo non sta prendendo parte per un infortunio al polso procuratosi al primo turno dell’Atp di Barcellona. E il riferimento – anche se velato e anche se il suo nome non viene mai esplicitato – è a Juan Carlos Ferrero, suo ex allenatore ormai da diversi mesi, con cui non si è lasciato in ottimi rapporti. La separazione tra i due è arrivata a fine dicembre 2025.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Adesso dico io quando devo fermarmi o quando è il momento di allenarmi”: Alcaraz contro Ferrero, il suo racconto

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