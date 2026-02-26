Un artista che ha attraversato momenti difficili ha condiviso un ricordo personale legato a una malattia del figlio, ricorrendo alla fede in un momento di grande paura. La sua carriera ha preso slancio negli ultimi anni, portandolo a esibirsi in uno dei festival più importanti della musica italiana. La sua presenza sul palco di Sanremo 2026 ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Da quando è salito sul palco del teatro Ariston, Sal Da Vinci è stato tra i big di Sanremo 2026 più applauditi. Merito anche di una performance molto muscolare e un ritornello che si appiccica in testa per non uscirne più. Per sempre sì, questo il titolo del pezzo in gara, “ racconta la promessa più grande che due anime possano farsi” ha fatto sapere a FQMagazine. Un sì a cui non è sempre facile tener fede. Soprattutto quando una coppia attraversa delle tempeste. Ci vuole impegno, pazienza e dedizione: “Ma se è sì ci devi credere, la promessa si mantiene”, le sue parole a Repubblica nel dicembre 2025. I momenti difficili di Sal Da Vinci. Proprio in quell’occasione aveva ripercorso i propri momenti difficili, quelli che rischiano di far vacillare i rapporti di molti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando mio figlio aveva la meningite pregavo la Madonnina: se lo salvi smetto di cantare. Stavo per giurare, poi…”: quando Sal Da Vinci raccontò il suo voto

