Dimarco si gode la vittoria contro il Sassuolo e si sente più decisivo che mai. L’esterno dell’Inter ha detto che questo è il momento in cui gioca al meglio da quando è in squadra. Ha anche scherzato sulla possibilità di essere il miglior quinto del mondo, senza però confermarlo con certezza. La sua prestazione ha attirato l’attenzione e l’Inter ora punta forte su di lui.

Inter News 24 Dimarco, esterno dell’Inter, ha commentato l’importantissima vittoria ottenuta oggi contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni. Intervenuto a Sky dopo Sassuolo Inter, Dimarco ha dichiarato: PAROLE – « Momento più bello della mia carriera? Di momenti belli ne ho passati anche prima, forse è il più decisivo. Ma conta la squadra e arrivare a maggio ed essere lì davanti ». Dimarco a DAZN. PAROLE – « Non siamo partiti benissimo, abbiamo subito un paio di ripartenze. Menomale che hanno annullato quel gol. L’obiettivo era prendere i tre punti e siamo contenti. Io il quinto più forte del mondo? Non mi sento nessuno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco dopo Sassuolo Inter: «Questo è il momento in cui sono più decisivo da quando sono qui. Io il miglior quinto del mondo? Dico…»

Approfondimenti su Dimarco Inter

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

SASSUOLO INTERTHURAM UOMO CHIAVEPREPARTITA CON LAVAGNA TATTICA

Ultime notizie su Dimarco Inter

Argomenti discussi: Sassuolo vs. Inter, live from Reggio Emilia; Dimarco 9.5, Bisseck 6: le pagelle dei giocatori dell'Inter contro il Sassuolo; Dimarco ribalta il Pisa, la sassata di Malinovskyi e tutti gli altri gol Serie A Enilive; Petardo contro Audero: cosa rischiano i tifosi dell’Inter.

Sassuolo-Inter 0-5, le pagelle: Dimarco (8) onnipotente, Muric sciagurato e recidivo (3). Lautaro (6,5) raggiunge BoninsegnaL'Inter vince ancora e si porta momentaneamente a +8 dal Milan. I nerazzurri, nella gara valida per la 24a giornata, hanno sconfitto 0-5 il Sassuolo ... msn.com

Serie A: manita dell'Inter a Sassuolo, i nerazzurri allungano a +8 sul MilanUna goleada, con cinque marcatori diversi, quasi una passeggiata per l'Inter che continua a non perdere colpi e supera agevolmente l'ostacolo Sassuolo nel giorno in cui Lautaro firma e festeggia la ... ansa.it

L'Inter non si ferma più: Sassuolo dominato e vetta della classifica sempre più salda facebook

SERIE A, SASSUOLO-INTER 0-5 MARCATORI: 11' Bisseck (I), 28' Thuram (I), 50' Lautaro (I), 53' Akanji (I), 89' Luis Henrique (I) L'Inter demolisce il Sassuolo. Dopo un avvio tutt'altro che brillante, i nerazzurri salgono in cattedra e non lasciano neanche le bricio x.com