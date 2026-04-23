Sei uomini sono stati denunciati dopo aver adescato una minorenne sui social media. Le indagini hanno portato alla scoperta di chat e foto erotiche scambiate tra la ragazza e alcuni degli uomini coinvolti. Tra i denunciati si trova anche un modenese. Le autorità hanno sequestrato materiale digitale e stanno proseguendo le verifiche per accertare l’intera dinamica. La minore, di meno di 14 anni, è stata tutelata e affidata alle cure delle autorità.

Sei uomini che inducono una ragazzina minore di 14 anni a registrare e mandare loro foto e video intimi. Sei uomini – tra cui un giovane modenese – che instaurano con la piccola conversazioni a sfondo sessuale, con l’obiettivo di ricevere materiale pornografico. Una situazione raccapricciante e che mette i brividi per la quale ora, quegli uomini, che hanno tutti tra i 25 e i 50 anni, sono indagati per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori online. La polizia di Stato ha eseguito una serie di decreti di perquisizione personale, locale e informatica nei confronti dei denunciati. L’indagine, condotta dal Commissariato Bolognina Pontevecchio (nel capoluogo di regione) e coordinata dalla Procura di Bologna, è partita dalla denuncia che i genitori affidatari della vittima hanno presentato alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adescano una minore sui social. Scoperte foto e chat erotiche. Un modenese tra i sei denunciati

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Adescano online ragazzina under 14, sei uomini indagati a Bologna. Sono accusati anche di produzione di materiale pedopornografico #ANSA x.com