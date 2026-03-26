In Puglia, un’auto è stata danneggiata e ricoperta di scritte con spray, tra cui parole come “traditore” e “merda”. Le tracce sono state realizzate con stampe della chat tra il proprietario del veicolo e una ragazza conosciuta sui social. Sul veicolo sono visibili anche disegni e scritte che fanno riferimento a questa relazione. La vicenda è stata denunciata alle autorità.

Armata di spray, ha imbrattato l’auto del partner scrivendo frasi pesanti come “traditore” e “merda” sulla carrozzeria. A rendere la scena ancora più eclatante è stata la scelta di attaccare sulla vettura numerose stampe delle conversazioni tra l’uomo e quella che sembra una ragazza conosciuta sui social. Un gesto plateale che ha trasformato l’auto in una sorta di “bacheca pubblica” della vicenda privata. L'auto presa di mira per vendetta si trova ad Altamura, come i protagonisti di questa triste storia. Scritte con spray e fogli attaccati con le "prove" del tradimento. Da Whatsapp è rimbalzata sui social e così questa foto, scattata ad Altamura, è diventata di dominio pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Puglia, auto imbrattata e ricoperta di stampe della chat tra il proprietario ed una ragazza conosciuta sui social

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