vendono prodotti contraffatti sui social ma vengono scoperte durante una diretta a ragusa denunciate sorelle

Due sorelle di Ragusa sono state scoperte mentre vendevano online prodotti falsi. Durante una diretta sui social sono state denunciate e più di 600 articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Ora rischiano di dover rispondere di commercio di merce contraffatta.

Tre soggetti deferiti all’Autorità giudiziaria e oltre 600 prodotti sequestrati: questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza a Ragusa dove è stata scoperta una rete di commercio di prodotti contraffatti gestita da due sorelle tramite i social network. L’indagine, condotta nel corso della settimana, è stata finalizzata al contrasto della contraffazione di marchi e brevetti e dell’abusivismo commerciale.ù Le indagini partite dai social network Il blitz e il sequestro degli articoli Perquisizioni domiciliari e sequestro di oltre 600 prodotti Le indagini partite dai social network Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza l’attività investigativa è iniziata con il monitoraggio dei social network, in particolare Facebook. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Sequestrati a Napoli tre milioni di prodotti contraffatti: 48 persone denunciate

Nella provincia di Napoli, le forze di polizia hanno sequestrato tre milioni di prodotti contraffatti e non sicuri, denunciando 48 persone.

Ragusa, vendita di articoli contraffatti su Facebook: il sequestro è in diretta streaming

La Guardia di Finanza di Ragusa ha sequestrato in diretta streaming un carico di articoli contraffatti venduti su Facebook.

