Due sorelle di Ragusa sono state scoperte mentre vendevano online prodotti falsi. Durante una diretta sui social sono state denunciate e più di 600 articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza. Ora rischiano di dover rispondere di commercio di merce contraffatta.

Tre soggetti deferiti all’Autorità giudiziaria e oltre 600 prodotti sequestrati: questo il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza a Ragusa dove è stata scoperta una rete di commercio di prodotti contraffatti gestita da due sorelle tramite i social network. L’indagine, condotta nel corso della settimana, è stata finalizzata al contrasto della contraffazione di marchi e brevetti e dell’abusivismo commerciale.ù Le indagini partite dai social network Il blitz e il sequestro degli articoli Perquisizioni domiciliari e sequestro di oltre 600 prodotti Le indagini partite dai social network Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza l’attività investigativa è iniziata con il monitoraggio dei social network, in particolare Facebook. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Vendono prodotti contraffatti sui social ma vengono scoperte durante una diretta a Ragusa, denunciate sorelle

Approfondimenti su Ragusa Sorelle

Nella provincia di Napoli, le forze di polizia hanno sequestrato tre milioni di prodotti contraffatti e non sicuri, denunciando 48 persone.

La Guardia di Finanza di Ragusa ha sequestrato in diretta streaming un carico di articoli contraffatti venduti su Facebook.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Ragusa Sorelle

Argomenti discussi: Vendono merce contraffatta su Facebook: Guardia di Finanza piomba in diretta streaming e sequestra tutto; Sequestro della Finanza in diretta streaming: vendevano articoli contraffatti su Facebook; Vendono articoli contraffatti con una diretta sui social: la Gdf le interrompe; Bergamo, in stazione vendono cappotti contraffatti. Denunciati due giovanissimi.

Vendono prodotti contraffatti sui social ma vengono scoperte durante una diretta a Ragusa, denunciate sorelleDue sorelle di Ragusa indagate per commercio di prodotti contraffatti via social: sequestrati oltre 600 articoli dalla Guardia di Finanza. virgilio.it

Vendono merce contraffatta su Facebook: finanzieri arrivano in diretta streaming e sequestrano tuttoLa Guardia di Finanza è entrata nel garage di Pozzallo da cui era in corso una diretta Facebook: c’erano due sorelle che vendevano prodotti di prestigiosi marchi palesemente contraffatti. msn.com

ALLARME NEL VOSTRO PIATTO! Credete di mangiare sano acquistando verdure fresche al supermercato La realtà potrebbe essere tossica. Un'indagine shock ha rivelato che alcune delle catene più famose vendono prodotti imbottiti di pesticidi, alcuni facebook