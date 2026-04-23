Adelaide ha nominato una nuova direttrice per la gestione della Settimana degli scrittori, dopo il crollo dell’evento a gennaio. La scelta arriva in seguito a un periodo di difficoltà organizzative e criticità che hanno coinvolto l’edizione precedente. La nuova responsabile si occuperà di riorganizzare il festival e di riportarlo alla normalità. La sua nomina mira a rilanciare l’evento e a garantire la sua continuità.

?? Cosa sapere Milsom assume la direzione della Settimana degli scrittori di Adelaide dopo il collasso del gennaio. La nuova guida punta a ricostruire il festival dopo il boicottaggio di 200 scrittori. Milsom accetta la guida della Settimana degli scrittori di Adelaide dopo il collasso dell'evento causato dalle decisioni del board riguardo alla partecipazione di Abdel-Fattah, un caso che ha scatenato boicottaggi e dimissioni di massa nel gennaio scorso. La nuova direttrice, che ha già dimostrato .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adelaide, nuova direttrice per ricostruire il festival dopo il caos

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