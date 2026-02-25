Berlinale direttrice festival verso la sostituzione dopo caso ‘pro-Pal’

La direttrice della Berlinale, l’americana Tricia Tuttle, sarebbe prossima alla sostituzione dopo le polemiche seguite all’ultima edizione del festival. Lo riporta Bild, citando fonti vicine alla società federale che organizza la rassegna. Secondo le indiscrezioni, il ministro di Stato alla Cultura, Wolfram Weimer, avrebbe convocato per giovedì una riunione straordinaria degli organi direttivi della Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin (Kbb), – l’organizzazione che si occupa della Berlinale – con all’ordine del giorno l’eventuale revoca dell’incarico alla guida del festival. Al centro della controversia vi è quanto accaduto durante la cerimonia di premiazione, conclusasi nel fine settimana con l’assegnazione degli Orsi d’Oro. Il premio per il ‘Miglior film d’esordio’ è stato conferito a ‘Chronicles from the Siege’ (‘Cronache dall’assedio’) dell’attivista palestinese Abdallah Alkhatib, che nel suo intervento avrebbe pronunciato un discorso fortemente critico nei confronti di Israele e della Germania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

