Un cane adottato a metà aprile presso un centro di recupero ha trovato una nuova famiglia dopo anni di attesa. L'animale aveva trascorso molto tempo come residente nel rifugio, essendo il più anziano tra gli ospiti. La sua adozione rappresenta il risultato di una lunga attesa e di un percorso di recupero presso la struttura. La storia di Sonny si è conclusa con un lieto fine, portando un nuovo inizio alla sua vita.

? Cosa sapere Il cane Sonny è stato adottato il 20 aprile presso il centro di Niall Harbison.. L'animale era il residente più longevo dopo anni di attesa dopo l'abbandono iniziale.. Dopo una lunga attesa durata anni, il cane Sonny è finalmente entrato nella sua nuova casa definitiva il 20 aprile, mettendo fine a un periodo di solitudine iniziato quando la sua famiglia lo abbandonò improvvisamente. La vicenda, che ha generato un forte impatto emotivo con oltre 43.000 interazioni su Instagram, riguarda un animale che era diventato il residente più longevo del centro di recupero gestito da Niall Harbison. La storia del canide, che ha subito un trauma profondo a causa dell’abbandono da parte dei suoi proprietari originali, si è conclusa con l’adozione da parte di @sonnyfromsena, garantendogli una vita serena insieme ai nuovi padroni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio solitudine: il miracolo di Sonny, il cane che ha vinto l’attesa

Notizie correlate

“Un cane a processo”: il film che ha vinto a Cannes nel 2024 arriva in Italia e ci fa riflettere sul tema delle adozioni responsabili"Le Procès du chien" è scritto, diretto e interpretato da Lætitia Dosch e prende spunto da un caso reale avvenuto in Svizzera di un cane che aveva...

Cassano: “Il Milan si è ritrovato lì per miracolo: ha vinto tante gare giocando in modo indegno”Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès...