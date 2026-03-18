Antonio Cassano, ex calciatore della Serie A e del Milan, ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato la situazione della squadra rossonera. Secondo lui, il Milan si è trovato in una posizione di classifica favorevole grazie a molte vittorie ottenute giocando in modo discutibile. Cassano ha espresso queste opinioni senza entrare in dettagli sulle cause di tali risultati.

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Per l'occasione, 'FantAntonio' ha anche parlato della lotta Scudetto tra il Diavolo di Massimiliano Allegri (che fu suo tecnico in rossonero) e l'Inter di Cristian Chivu. Nerazzurri, a + 8, con le mani sul titolo? "Diciamo che può perderlo se riprendono Simone Inzaghi", il commento di Cassano sul tema. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, assalto al forte trequartista da 35 milioni: Tare prova a bruciare un top club >>> L'ex fantasista di Bari vecchia ha quindi proseguito così. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “Il Milan si è ritrovato lì per miracolo: ha vinto tante gare giocando in modo indegno”

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