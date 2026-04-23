Addio rotolini | 4 esercizi da 15 minuti per tonificare in 14 giorni

Gli esperti di una catena di centri fitness hanno condiviso quattro esercizi da svolgere ogni giorno, della durata di quindici minuti ciascuno, con l’obiettivo di aiutare a tonificare il corpo in due settimane. I programmi sono stati pensati per essere facilmente integrabili nella routine quotidiana e si concentrano su esercizi mirati per migliorare la tonicità muscolare. La proposta si rivolge a chi desidera dedicare poco tempo all’attività fisica mantenendo costanza.