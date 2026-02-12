Addio crunch la routine da 15 minuti che davvero rinforza il core si fa con un solo manubrio

Un nuovo allenamento sta conquistando chi vuole rafforzare il core senza stressare la schiena. Basta un solo manubrio e 15 minuti al giorno per ottenere risultati. La vecchia routine da crunch, lunga e noiosa, sembra ormai superata. Ora si preferiscono esercizi più semplici, efficaci e meno rischiosi, che si possono fare ovunque. Molti cercano metodi rapidi e pratici, e questa novità sta già trovando molti seguaci.

E' il paradosso del crunch: passiamo ore a cercare di isolare gli addominali con movimenti ripetitivi che, nella migliore delle ipotesi, annoiano e, nella peggiore, mettono a dura prova la colonna vertebrale. Ma se vi dicessimo che per ottenere un core d’acciaio non serve nemmeno un singolo crunch o sit-up? Questo secondo una routine recente suggerita da esperti su Tom’s Guide. La celebre webzine suggerisce un approccio alternativo: invece di ripetere gli stessi movimenti, propone u n allenamento di 15 minuti con un solo manubrio, pensato per stimolare i muscoli profondi dell’addome in modo più efficace e funzionale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Addio crunch, la routine da 15 minuti che davvero rinforza il core si fa con un solo manubrio Approfondimenti su Addio Crunch Stanchezza e fatica ci si leggono davvero in viso. La pelle ne risente in diversi modi. Ma aiutarsi con la beauty routine si può Toner pads: il nuovo obsession core della K-beauty che sta semplificando (davvero) la skincare Negli ultimi mesi, sempre più persone si sono lasciate conquistare dai toner pads, i dischetti imbevuti che promettono di semplificare la routine di skincare. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. PIU' BUONA PIU' LEGGERA Il sabato sera è fatto per rilassarsi, non per lottare con il telefono occupato! Scegli la nostra Pinsa : Leggera e digeribile (addio pesantezza!) Ordine digitale in 30 secondi dal nostro form. Niente attese, solo il crunch che - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.