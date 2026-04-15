Licenziamento illegittimo | vince la lavoratrice torna al lavoro

Una lavoratrice ha ottenuto il reintegro sul posto di lavoro dopo che un giudice del lavoro ha dichiarato illegittimo il suo licenziamento. La sentenza ha confermato la possibilità di riprendere le attività lavorative e di ricevere le tutele economiche previste dalla legge. La decisione si basa sul riconoscimento che il licenziamento non rispettava le norme previste dal diritto del lavoro.

Una sentenza del giudice del lavoro ha stabilito la reintegra di una lavoratrice a seguito di un licenziamento ritenuto illegittimo, sancendo il diritto alla ripresa dell’attività lavorativa e alle relative tutele economiche. Il provvedimento è arrivato dopo l’intervento dell’ufficio vertenze della CGIL di Rieti Roma Est, che ha gestito l’intero percorso legale per contrastare la decisione espulsiva presa contro la dipendente. La difesa dei diritti nel contesto territoriale di Rieti e Roma Est. Il caso sollevato dalla Segreteria della CDLT CGIL Rieti Roma EVA mette in luce come la tutela giuridica possa tradursi in fatti concreti anche nelle realtà locali, dove spesso si avverte una maggiore complessità nell’accedere alla giustizia del lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Licenziamento illegittimo: vince la lavoratrice, torna al lavoro Perde il lavoro perché gioca a padel in malattia col dito rotto, il giudice a sorpresa: “Licenziamento illegittimo”Ferrara, 1 aprile 2026 – Viene scoperta a giocare a padel durante la malattia e il datore di lavoro la licenzia. Lavoratrice licenziata da Coop Alleanza 3.0, il giudice: "Illegittimo. Manca la giusta causa"La Filcams Cgil esprime "grande soddisfazione" per la sentenza con cui il tribunale del lavoro ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il...