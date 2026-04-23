Addio improvviso a Veronica | tragedia a 34 anni per una miocardite

Una donna di 34 anni è deceduta improvvisamente a San Donà di Piave a causa di una miocardite acuta. Le analisi cliniche hanno escluso cause congenite, confermando che la condizione si è manifestata senza segnali premonitori. La morte ha sconvolto la comunità locale, che ora si interroga sulle circostanze di questa tragedia improvvisa. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le cause del decesso.

? Cosa sapere Veronica Babetto muore a 34 anni a San Donà di Piave per miocardite acuta.. Le indagini cliniche escludono cause congenite per la patologia manifestatasi senza preavviso.. Il mercoledì 22 aprile, la comunità di Giarre e di Eraclea è stata colpita dal decesso improvviso di Veronica Babetto, deceduta all’età di 34 anni dopo un ricovero presso l’ospedale di San Donà di Piave a causa di una miocardite acuta. La giovane donna, che aveva radici nella frazione di Abano Terme, è venuta a mancare in seguito a una patologia cardiaca manifestatasi senza alcun preavviso clinico. I medici che hanno preso in carico la paziente nel presidio ospedaliero di San Donà di Piave hanno tentato ogni procedura possibile per salvarle la vita, ma la rapidità dell’evento ha reso vani gli sforzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio improvviso a Veronica: tragedia a 34 anni per una miocardite Notizie correlate Veronica Babetto si spegne a 34 anni a causa di una miocardite acutaÈ mancata ieri, mercoledì 22 aprile, Veronica Babetto, a soli 34 anni, originaria di Giarre, frazione di Abano Terme. La lite in casa, poi la tragedia: Niko Tacconi ucciso a 34 anni dall'amico con una coltellata. Fermato l'ascolano Emanuele BelliniASCOLI - Niko Tacconi 34 anni, ascolano, parrucchiere, è morto ieri sera in ospedale a seguito di una coltellata ad un fianco che, dalle prime...