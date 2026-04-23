Con l’arrivo di iOS 26 e iPhone 17, gli utenti si trovano a dover gestire in modo più attento i dati presenti sui propri dispositivi, poiché le nuove versioni richiedono maggiore spazio di archiviazione locale. Per evitare di saturare la memoria, alcune applicazioni consentono di trasferire velocemente i file senza dover ricorrere ai costi di abbonamento iCloud o a limiti di capacità. Uno di questi strumenti è DearMob iPhone Manager, che permette di spostare facilmente i dati tra iPhone e computer.

? Cosa sapere L'aggiornamento iOS 26 e iPhone 17 aumentano la necessità di gestione dati locale.. DearMob iPhone Manager permette trasferimenti rapidi senza abbonamenti iCloud o limiti di memoria.. L’aggiornamento a iOS 26 e il debutto della linea iPhone 17, inclusi i modelli Pro, Pro Max e Air, hanno esacerbato le criticità nella gestione dei dati personali, spingendo gli utenti verso soluzioni di archiviazione locale per evitare i costi crescenti degli abbonamenti iCloud. La necessità di migrare librerie multimediali pesanti, composte da video in 4K e messaggi accumulati negli anni, si scontra con la lentezza dei sistemi nativi. Mentre Finder mostra spesso blocchi durante i trasferimenti e iTunes risulta ormai superato nelle sue funzioni, la dipendenza forzata dai servizi cloud di Cupertino impone vincoli economici e tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio costi iCloud: come gestire i file iPhone senza saturare la memoria

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