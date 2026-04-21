Tim Cook l’erede di Steve Jobs che ha trasformato Apple in una potenza globale | ecco chi è

Tim Cook è diventato il CEO di Apple nel 2011, assumendo la guida dell’azienda dopo la morte di Steve Jobs. Da allora, ha diretto la società con un approccio che privilegia la stabilità e l’efficienza, mantenendo la crescita e l’espansione internazionale. La sua leadership ha segnato un cambiamento rispetto al passato, con focus su strategie di gestione più strutturate e meno basate sulla figura carismatica del fondatore.

Tim Cook è il volto della Apple contemporanea. Dal 2011, anno in cui ha raccolto l’eredità di Steve Jobs, ha guidato il colosso di Cupertino lungo una traiettoria diversa rispetto al passato, meno legata al carisma visionario del fondatore e più orientata a una gestione solida, efficiente e globale. Un cambiamento che ha permesso all’azienda di consolidarsi come uno dei giganti finanziari più influenti al mondo. Per questo il passaggio di consegne a John Ternus nel ruolo di ceo, rappresenta un momento molto importante per l’azienda. Nato il primo novembre 1960 in Alabama, Cook ha costruito il proprio percorso su basi accademiche solide: una laurea in ingegneria industriale e un MBA.🔗 Leggi su Lapresse.it

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