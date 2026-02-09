Addio a Lens | perché Microsoft ha spento una delle sue app più amate

Microsoft ha deciso di rimuovere Microsoft Lens dagli store di Android e iOS. La decisione è stata comunicata ufficialmente e, da oggi, l’app non sarà più disponibile per il download. Gli utenti che la usavano per scattare foto, modificare e condividere documenti devono trovare alternative, poiché il supporto è terminato. La rimozione segna la fine di un’app molto apprezzata, che ha accompagnato molti utenti per anni.

Roma, 9 febbraio 2026 – Alla fine, il giorno è arrivato: Microsoft ha avviato la rimozione di Microsoft Lens dagli store Android e iOS. Una scelta che ha sorpreso molti utenti, soprattutto considerando l' ottima reputazione dell'app: valutazioni altissime e milioni di download. Non si tratta però di una cancellazione improvvisa. L'annuncio era arrivato già a gennaio, con una data precisa: 9 febbraio. Una scadenza elastica, visto che l'app è rimasta disponibile ancora per qualche ora in più. Perché Microsoft ha deciso di spegnerla. La chiave è tutta nella strategia. Microsoft sta concentrando le sue app di produttività sotto un unico ecosistema: Microsoft 365 Copilot.

