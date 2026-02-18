iOS 26.4 | hotspot iPhone più trasparente ora vedi chi consuma i tuoi dati Addio a dubbi e calcoli sulla banda mobile

Apple ha rilasciato iOS 26.4, e questa volta l’aggiornamento permette di vedere chiaramente chi utilizza i dati dell’hotspot del proprio iPhone. Ora basta con i dubbi e i calcoli complicati sulla banda mobile, perché il nuovo sistema mostra direttamente chi sta consumando la connessione. Questo cambiamento rende più semplice monitorare l’uso della rete e evitare sorprese in bolletta.

iPhone: iOS 26.4 svela chi consuma i dati del tuo hotspot, addio al mistero della banda. Con il rilascio di iOS 26.4, gli utenti iPhone avranno finalmente la possibilità di monitorare con precisione il consumo di dati da parte di ciascun dispositivo connesso al proprio hotspot personale. Una funzionalità attesa da tempo, che promette di porre fine all'incertezza e all'ansia legate alla gestione del traffico dati e all'identificazione dei dispositivi più "affamati" di banda. La fine di un'incognita: monitorare il consumo dati dell'hotspot. L'hotspot personale dell'iPhone è uno strumento sempre più diffuso, sia per lavoro che per svago.