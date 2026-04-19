Negli ultimi tempi, molte persone appartenenti alle generazioni Z e Millennial stanno preferendo frequentare eventi sociali e spazi comunitari tradizionali piuttosto che utilizzare le app di incontri online. Questa tendenza si manifesta con un ritorno alla dimensione fisica del contatto umano, attraverso incontri organizzati con presentazioni visive o in ambienti come le parrocchie. La scelta di queste modalità evidenzia un movimento verso il recupero di interazioni più autentiche e dirette.

Le nuove generazioni stanno abbandonando le app di incontri per recuperare la dimensione fisica del contatto umano, rifugiandosi in eventi sociali organizzati con presentazioni visive o in spazi comunitari tradizionali come le parrocchie. La stanchezza digitale sta spingendo Millennial e GenZ verso format che privilegiano l’interazione faccia a faccia rispetto allo scorrimento infinito di profili su uno schermo. La fine dell’era dei match digitali e il ritorno alle presentazioni dal vivo. Il modello delle piattaforme di dating sta subendo una contrazione significativa. Molti utenti percepiscono ormai questi strumenti come un campo di battaglia estenuante, dove lo stress da ricerca costante supera i benefici della connessione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio dating fatigue: GenZ e Millennial scelgono il ritorno al vero

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