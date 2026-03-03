L’Olimpia Milano dice addio al bomber Nane Vianello | firmò la Coppa dei Campioni del 1966

Milano, 3 marzo 2026 – L'Olimpia piange uno dei bomber che l'hanno fatta entrare nella leggenda della sport. È scomparso oggi, martedì 3 marzo, all'età di 87 anni, Gabriele Vianello (conosciuto da tutti come "Nane"). Fu decisivo nella cavalcata che, esattamente, 60 anni fa, di questi tempi, portò la società biancorossa per la prima volta sul tetto d'Europa. Uomo di coppa Nel 1966 i biancorossi vinsero la loro prima Coppa dei Campioni. Quel trofeo porta anche la firma di Vianello, autore di due prestazioni indimenticabili nella corsa al successo finale. La prima partita, epica, è quella dei 40 punti segnati contro il Real Madrid nella gara di ritorno dei quarti di finale.