Gli Italiani dicono addio all’euroscetticismo Dal sondaggio di SWG emerge la richiesta di rafforzare l’Ue anche con piccole rinunce ai poteri degli Stati membri

Un sondaggio di SWG rivela che gli italiani sono meno scettici sull’Europa e chiedono di rafforzare l’Unione, anche attraverso concessioni ai poteri degli Stati membri. La crescente preoccupazione per le tensioni internazionali e l’instabilità degli Stati Uniti, sotto la presidenza Trump, sembrano aver portato un cambiamento nell’atteggiamento degli italiani verso l’Europa.

Davanti alle tensioni internazionali e all’inaffidabilità degli Stati Uniti di Donald Trump, gli italiani sembrano essersi messi alle spalle l’euroscetticismo. A certificarlo è il sondaggio condotto da SWG e Polling Europe, secondo cui oggi gli italiani guardano all’Unione con occhi diversi rispetto a dieci anni fa quando a dominare era un forte scetticismo verso l’Unione europea. Gli italiani dicono addio all’euroscetticismo, ora l’Europa convince. A presentare i dati è stato Rado Fonda durante ‘Primo Piano Europa’ dell’agenzia Italpress. Secondo quanto emerge dalla rilevazione, il quadro è molto chiaro. La libera circolazione di persone e merci è percepita come un successo indiscusso, e la difesa della democrazia e dei diritti individuali resta un pilastro apprezzato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Trump smantella Usaid, ma anche da Ue e Stati membri meno fondi ai Paesi in via di sviluppo. Analisti: “Povertà in secondo piano”Lo smantellamento da parte dell’amministrazione Trump del programma di aiuti Usaid ha avuto pesanti implicazioni sul terzo settore in tutto il mondo.

