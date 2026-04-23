Addio a James Valentine | scompare la voce iconica di Sydney

Il 23 aprile 2026, a Sydney, è deceduto James Valentine, noto come conduttore della ABC e musicista con la band dei Models. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e ascoltatori. Valentine era una figura riconosciuta nel panorama radiofonico e musicale locale, con una carriera che si è sviluppata nel corso di diversi anni. La sua morte è stata confermata da fonti ufficiali.

? Cosa sapere James Valentine, conduttore ABC e musicista dei Models, muore a Sydney il 23 aprile 2026.. Il professionista di 64 anni ha scelto l'assistenza medica volontaria dopo un carcinoma esofageo.. Sydney si risveglia giovedì 23 aprile 2026 con il silenzio improvviso di una voce che ha accompagnato generazioni, dopo la scomparsa di James Valentine avvenuta tra le mura domestiche circondato dai propri cari. Il celebre conduttore radiofonico e sassofonista è venuto a mancare all’età di 64 anni, tre mesi dopo aver lasciato definitivamente il microfono della ABC per affrontare un difficile percorso di salute. La notizia del decesso è stata confermata ufficialmente dagli emittenti della ABC durante la trasmissione mattutina di questo giovedì.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a James Valentine: scompare la voce iconica di Sydney Notizie correlate Addio a Orlando Marano, scompare la voce schietta dei Pratola FolkSi è spento Orlando Marano, figura centrale della musica popolare irpina e storico componente dei Pratola Folk. Addio ad Antonio Mutasci: scompare la voce del giornalismo lucanoLa comunità dei comunicatori della Basilicata piange la scomparsa di Antonio Mutasci, figura centrale del giornalismo locale, morto all’età di 42...