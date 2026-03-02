Addio a Orlando Marano scompare la voce schietta dei Pratola Folk
È morto Orlando Marano, noto per essere stato uno dei membri più rappresentativi dei Pratola Folk e una figura di spicco della musica popolare irpina. La sua voce, riconoscibile e diretta, ha accompagnato molti appassionati nel corso degli anni. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il gruppo e per la scena musicale della regione.
Si è spento Orlando Marano, figura centrale della musica popolare irpina e storico componente dei Pratola Folk. La notizia giunge in un momento simbolico per il gruppo, che aveva da poco tagliato il traguardo dei 50 anni di attività, mezzo secolo dedicato alla ricerca e alla narrazione sonora. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
