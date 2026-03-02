Addio a Orlando Marano scompare la voce schietta dei Pratola Folk

È morto Orlando Marano, noto per essere stato uno dei membri più rappresentativi dei Pratola Folk e una figura di spicco della musica popolare irpina. La sua voce, riconoscibile e diretta, ha accompagnato molti appassionati nel corso degli anni. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il gruppo e per la scena musicale della regione.