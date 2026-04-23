Addio a Giovanni Lo Monaco | il tribunale di Agrigento piange il penalista

Il penalista Giovanni Lo Monaco è deceduto all'età di 61 anni nel tribunale di Agrigento. La notizia è stata comunicata oggi e i funerali sono programmati per domani alle 15:30 nella cattedrale della città. La scomparsa di Lo Monaco ha suscitato dolore tra colleghi e amici, che si sono stretti intorno alla famiglia. La cerimonia funebre si svolgerà nella chiesa principale del centro.

? Cosa sapere Decesso del penalista Giovanni Lo Monaco a 61 anni nel foro di Agrigento.. I funerali si terranno domani alle 15:30 presso la cattedrale locale.. Il tribunale di Agrigento si risveglia con un vuoto improvviso dopo la scomparsa di Giovanni Lo Monaco, l’avvocato penalista di 61 anni che ha lasciato il mondo forense a causa di una malattia breve. La notizia del decesso del legale, originario di Caltanissetta ma da tempo attivo nel foro agrigentino, ha colpito duramente i corridoi della giustizia nella tarda mattinata di oggi. Lo Monaco non era solo un professionista che operava con il proprio studio in via Mazzini, ma una figura che ha segnato profondamente la vita del tribunale locale, occupandosi per anni di numerosi procedimenti penali di rilievo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Giovanni Lo Monaco: il tribunale di Agrigento piange il penalista Notizie correlate Leggi anche: Addio leggenda: lo sport piange un grandissimo, il triste annuncio è appena arrivato Avvocatura in lutto, è morto Giovanni Lo MonacoIl mondo forense agrigentino piange la scomparsa di Giovanni Lo Monaco, avvocato penalista di 61 anni che si è spento dopo una breve malattia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Addio a Biagio de Giovanni, il filosofo che faceva politica; Addio al prof. De Giovanni, raffinato interprete del presente; Addio a Giovanni Flammini: il cordoglio della città, oggi i funerali; Addio a Biagio de Giovanni, tra filosofia e politica sempre nel segno dell’Europa. Addio a Giovanni Lombardi, Villa di Baggio lo ricorda con commozionePistoia, 13 gennaio 2026 – E’ morto ieri Giovanni Lombardi: ne danno notizia la comunità di Villa di Baggio, la Pro Loco e tutte le associazioni e i comitati paesani. Con la sua scomparsa – dicono – ... lanazione.it Addio a Giovanni Tamburi, gli amici: Un ragazzo attento agli altri. Non lo dimenticheremoBOLOGNA – Sorride nella foto che in queste 48 ore ha accompagnato la speranza di ritrovarlo vivo e che ora è impossibile, per tutti, guardare senza sentire un nodo in gola. È stata la mamma Carla ... bologna.repubblica.it Arrivano i nuovi programmi per i Licei: addio geostoria, entra l’AI, cambiano matematica e filosofia. Ecco le novità x.com #Cronaca #filosofo #lutto È morto Biagio De Giovanni: addio a una delle voci più autorevoli del pensiero politico italiano - facebook.com facebook