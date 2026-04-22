Avvocatura in lutto è morto Giovanni Lo Monaco

Il mondo forense di Agrigento si è stretto attorno alla famiglia di Giovanni Lo Monaco, avvocato penalista di 61 anni, deceduto dopo una malattia di breve durata. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e professionisti del settore legale. Lo Monaco era conosciuto per la sua attività nel campo del diritto penale e aveva esercitato la professione per molti anni nella città.

Il mondo forense agrigentino piange la scomparsa di Giovanni Lo Monaco, avvocato penalista di 61 anni che si è spento dopo una breve malattia.Lo Monaco, nisseno, era da molti anni una presenza costante al tribunale di Agrigento, dove si è occupato di numerosi processi penali di grande rilevanza.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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