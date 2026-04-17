Il mondo dello sport piange la scomparsa di Oscar Schmidt, celebre giocatore brasiliano di pallacanestro. È deceduto all’età di 68 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. Schmidt è l’unico brasiliano ad essere stato inserito nella Hall of Fame dell’NBA e rappresenta una figura iconica nel basket sudamericano. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra appassionati e addetti ai lavori.

Il mondo del basket piange una delle sue icone più luminose. Oscar Schmidt, unico brasiliano inserito nella Hall of Fame dell’NBA e leggenda assoluta dello sport sudamericano, è morto all’età di 68 anni dopo una lunga malattia. Soprannominato “Mão Santa” per la sua straordinaria precisione al tiro, Schmidt si è spento in ospedale nello stato di San Paolo, dove era stato ricoverato nelle ore precedenti in seguito a un malore. Da quindici anni combatteva contro un tumore al cervello. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando commozione nel mondo dello sport. A ricordarlo con parole toccanti è stato il figlio Felipe, che sui social ha affidato un messaggio di grande intensità, sottolineando l’eredità umana lasciata dal padre.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio leggenda: lo sport piange un grandissimo, il triste annuncio è appena arrivato

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