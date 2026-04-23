Addio a Expocasa nasce Casàlia | all' Oval il nuovo salone lifestyle dedicato all' abitare

Torino si prepara a ospitare un nuovo evento dedicato all’abitare, che si terrà dall’8 all’11 ottobre 2026 presso l’Oval Lingotto Fiere. La manifestazione, chiamata Casàlia, sostituisce Expocasa e si presenta come un salone dedicato allo stile di vita legato alla casa, organizzato da GL events Italia. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi del settore e mira a coinvolgere visitatori e professionisti.

Torino si prepara a ospitare una nuova e ambiziosa manifestazione dedicata al mondo della casa. Dall’8 all’11 ottobre 2026, gli spazi dell’Oval Lingotto Fiere faranno da cornice a Casàlia, il nuovo evento lifestyle ideato e organizzato da GL events Italia. Non solo una fiera di settore, ma una.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Nasce Casàlia: a Torino il nuovo grande evento lifestyle dedicato all’abitareÈ in arrivo Casàlia, il nuovo evento firmato GL events Italia dedicato all’abitare contemporaneo inteso come stile di vita. Leggi anche: Nasce a Milano il Salone dedicato alll'orientamento post-laurea