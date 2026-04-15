Nasce a Milano il Salone dedicato alll' orientamento post-laurea

A Milano nasce un nuovo salone dedicato all’orientamento post-laurea, con l’obiettivo di aiutare gli studenti a definire il loro percorso professionale dopo la laurea. Secondo un rapporto recente, il tasso di occupazione dei laureati magistrali è del 78,6% a un anno dal titolo e sale all’89,7% a cinque anni. Questi dati confermano come proseguire gli studi possa migliorare le possibilità di trovare un impiego stabile.

Studiare conviene, e i dati lo confermano. Secondo l’ultimo Rapporto di AlmaLaurea, il tasso di occupazione dei laureati magistrali raggiunge il 78,6% a un anno dal conseguimento del titolo, per salire all’89,7% a cinque anni. Numeri significativi anche per chi sceglie un master, con.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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