Nasce Casàlia | a Torino il nuovo grande evento lifestyle dedicato all’abitare

A Torino si terrà Casàlia, un nuovo evento organizzato da GL events Italia, dedicato all’abitare contemporaneo come stile di vita. L’evento si concentrerà su soluzioni e tendenze nel settore dell’arredamento e della progettazione di interni. La manifestazione si svolgerà in una location cittadina e si rivolge a professionisti del settore e a pubblico interessato alle novità nel campo dell’abitare.

È in arrivo Casàlia, il nuovo evento firmato GL events Italia dedicato all’abitare contemporaneo inteso come stile di vita. Dall’8 all’11 ottobre 2026, negli spazi dell’Oval Lingotto Fiere di Torino, Casàlia sarà la piattaforma di incontro tra aziende e pubblico attraverso ambientazioni, workshop.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Nasce Aura, nuovo evento dedicato al lusso a FirenzeFIRENZE – È stato presentato in Regione il nuovo appuntamento internazionale dedicato al turismo di alta gamma: Aura – The Luxury Travel Event si... Leggi anche: "Manufatto", in piazza Duomo debutta il nuovo evento dedicato all’artigianato creativo contemporaneo