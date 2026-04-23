L'autore australiano David Malouf è morto mercoledì a 92 anni a Brisbane. La sua scomparsa segna la fine di un periodo importante per la letteratura e la poesia del continente. Malouf, considerato un gigante della scrittura australiana, ha lasciato un segno duraturo con le sue opere. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali e ha suscitato cordoglio tra lettori e addetti ai lavori.

? Cosa sapere L'autore australiano David Malouf è deceduto mercoledì a 92 anni a Brisbane.. La scomparsa chiude un'era per la letteratura e la poesia del continente australiano.. L’imponente eredità letteraria australiana perde uno dei suoi pilastri più poliedrici con la scomparsa di David Malouf, avvenuta mercoledì a 92 anni. La notizia del decesso dell’autore, confermata giovedì da Penguin Random House Australia, segna la fine di un’epoca per la narrativa e la poesia del continente, lasciando un vuoto profondo tra chi ha seguito la sua evoluzione creativa dal primo debutto nel 1962. Nato a Brisbane nel 1934, Malouf portava in sé una complessa trama di radici culturali, essendo figlio di un uomo australiano di origine libanese e di una donna nata in Inghilterra con discendenza sefardita e portoghese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a David Malouf: scompare il gigante della letteratura australiana

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