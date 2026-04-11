Addio a Romano Luperini scompare a 85 anni l’autore degli storici manuali di letteratura per i licei e professore universitario

È morto a 85 anni Romano Luperini, noto critico letterario e docente universitario. La notizia è stata riportata da diverse testate italiane e rappresenta la perdita di una figura di rilievo nel campo degli studi letterari. Luperini è stato autore di numerosi manuali di letteratura destinati agli studenti delle scuole superiori. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e studenti.

Romano Luperini ci ha lasciati all'età di 85 anni. La scomparsa dello stimato critico letterario e docente, resa nota da La Gazzetta del Mezzogiorno, segna una grave perdita per l'intero panorama intellettuale italiano. Il suo lavoro ha accompagnato la formazione di innumerevoli studenti nel corso dei decenni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Italo Ferraro investito e morto a Napoli: scrittore e professore universitario, autore di libri sulla cittàItalo Ferraro, vittima di un incidente stradale a Napoli, era un docente universitario di Architettura, appassionato di Urbanistica e autore di molti... Addio al professore universitario e storico direttore del British di Napoli Royston James BoardmanSi è spento a 89 anni Royston James Boardman, Roy per gli amici, per molti anni professore a contratto di lingua inglese presso L’Orientale di Napoli...