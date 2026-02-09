scompare antonio zichichi genio italiano e gigante della scienza mondiale

Antonio Zichichi, uno dei più grandi scienziati italiani, è morto all’età di 96 anni. La sua scomparsa ha colpito il mondo della fisica e della ricerca, lasciando un vuoto enorme. Zichichi era conosciuto per il suo talento e la sua passione, che lo hanno portato a fare scoperte importanti e a rappresentare l’Italia nel panorama scientifico internazionale. La notizia si diffonde rapidamente, mentre amici e colleghi ricordano il suo contributo alla scienza e alla cultura.

Antonio Zichichi, genio italiano e mente tra le più brillanti della scienza mondiale, è scomparso all’età di 96 anni. La notizia della dipartita del fisico e divulgatore scientifico, specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro le superstizioni, definite dallo scienziato una “Hiroshima culturale” si è diffusa inizialmente tra i membri della comunità scientifica come voce, per poi essere confermata dalla famiglia, attraverso un post sulla pagina Facebook ufficiale. Nella nota si legge: “Questa mattina si è spento nel sonno il professor Antonino Zichichi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani e grande volto della divulgazione scientifica, è morto all’età di 96 anni.

