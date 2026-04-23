addio a biagio de giovanni filosofo e marxista

Mercoledì 22 aprile, a Napoli, è deceduto Biagio de Giovanni, nato nel 1931. Filosofo e marxista, è stato riconosciuto come uno dei protagonisti della cultura politica e filosofica locale. La sua morte è stata annunciata ufficialmente e ha lasciato un vuoto nel panorama intellettuale della città. La sua figura ha avuto un ruolo importante nel dibattito culturale e politico italiano.

Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Sì è spento mercoledì 22 aprile a Napoli, la città in cui era nato nel 1931, il filosofo Biagio de Giovanni, uno dei principali protagonisti della cultura politica e filosofica italiana ed europea dell’ultimo mezzo secolo. Non è semplice ricordarne in breve il pensiero e le vicende che lo videro protagonista: egli ebbe stagioni molto diverse, anche se tutte segnate da uno sguardo (soprattutto filosofico) profondo, a volte controverso, sempre interessante. Proveniente da una giovanile collocazione politica moderata e forte di...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Addio a Biagio De Giovanni: aveva 85 anni

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