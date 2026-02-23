famiglia del bosco bufera sulla psicologa che fa i test sui genitori i post su facebook violano il codice deontologico si muove il garante

La famiglia del bosco ha accusato una psicologa di aver condiviso post su Facebook che violano il codice deontologico. La vicenda riguarda una professionista che ha pubblicato commenti sulla condizione dei genitori, suscitando polemiche. La famiglia, che vive isolata in un casolare senza servizi di base, si oppone alla decisione di allontanare i figli. Il Garante si è mosso per verificare eventuali irregolarità nelle modalità di gestione del caso.

Pescara, 23 febbraio 2026 – La vicenda della famiglia del bosco – papà, mamma e 3 figli che vivevano in un casolare nei boschi vicino a Palmoli (Chieti) senza acqua corrente e luce – sta deflagrando in una guerra che vede contrapporre la famiglia e il Tribunale (e di conseguenza gli esperti nominati) che ha deciso l’allontanamento dei bambini dalla casa nel bosco e il trasferimento in una casa famiglia alla sola presenza di mamma Catherine. Il post della psicologa condiviso su Facebook. “La fiaba esotica della famiglia nel bosco è finita così: con un casolare gratis, immerso nel verde, offerto come se fosse un premio a chi chiedeva 150mila euro ai servizi sociali per poter accertare lo stato di salute dei figli tramite analisi del sangue”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa incaricata dei test: criticava i Trevallion sui social. I post finiscono sotto la lente della GaranteLa psicologa coinvolta nei test sulla famiglia del bosco ha criticato pubblicamente i Trevallion sui social, generando accuse e polemiche.

Famiglia nel bosco, genitori attaccano psicologa "giovane e inesperta" per i test sulla coppia: la replicaUna famiglia nel bosco ha contestato la psicologa incaricata dei test sulla coppia, sostenendo che fosse troppo giovane e inesperta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa che fa i test; Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa incaricata dei test: criticava i Trevallion sui social. I post finiscono sotto la lente della Garante; Giudizi social sulla famiglia nel bosco L’esperta del tribunale nella bufera; Famiglia nel bosco, la lettera della mamma: 'I bambini sono infelici, vogliono tornare a casa'.

Famiglia del bosco, bufera sulla psicologa che fa i testFinisce nella bufera la psicologa che sta assistendo la consulente tecnica d'ufficio nei test psicologici sulla 'famiglia del bosco'. ansa.it

Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: GraveLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, polemiche per post psicologa incaricata dei test. Garante: Grave ... tg24.sky.it

Famiglia nel bosco, i 5 post “contro” della psicologa Valentina Garrapetta. «Comportamento grave, manca imparzialità» - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, il Comune di Palmoli rischia di fallire per pagargli alloggio x.com